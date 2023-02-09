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В Балаклії відновлюють водопостачання і оснащення водоканалу

22:52, 09 лют 2023
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Балаклійський водоканал відновлює своє оснащення завдяки українським і міжнародним партнерам.

Про це повідомили у Балаклійській міськраді.

За даними місцевої влади, завдяки підтримці міжнародних гуманітарних організацій автопарк КП "Балаклійський Водоканал" поповнюється.

"В рамках ініціативи Water for Ukraine, колегами з "Львівводоканал" та громадською організацією "Львівська екологічна фундація" КП "Балаклійський Водоканал" отримав у подарунок автомобіль Ford, 3 генератори, обладнання, інструменти та матеріали для водопостачання та водовідведення”, - розповіли у міськраді.

Нагадаємо, що Water for Ukraine - це європейська некомерційна організація, яка забезпечує доступ до чистої та безпечної питної води тим, хто її найбільше потребу.

Під час війни в Україні тисячі людей, у тому числі діти, зіткнулися з гострою нестачею води, перебуваючи під постійною загрозою бомбардувань.

У березні Water Heroes вирішив розпочати кампанію зі збору коштів для забезпечення населення України чистою питною водою. Вдалося зібрати 63 тис. євро. Ці кошти підуть на ліквідацію наслідків катастроф у Миколаєві та Харкові.

Джерело: Думка


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