В Балаклії відновлюють водопостачання і оснащення водоканалу

Балаклійський водоканал відновлює своє оснащення завдяки українським і міжнародним партнерам.

Про це повідомили у Балаклійській міськраді.

За даними місцевої влади, завдяки підтримці міжнародних гуманітарних організацій автопарк КП "Балаклійський Водоканал" поповнюється.

"В рамках ініціативи Water for Ukraine, колегами з "Львівводоканал" та громадською організацією "Львівська екологічна фундація" КП "Балаклійський Водоканал" отримав у подарунок автомобіль Ford, 3 генератори, обладнання, інструменти та матеріали для водопостачання та водовідведення”, - розповіли у міськраді.

Нагадаємо, що Water for Ukraine - це європейська некомерційна організація, яка забезпечує доступ до чистої та безпечної питної води тим, хто її найбільше потребу.

Під час війни в Україні тисячі людей, у тому числі діти, зіткнулися з гострою нестачею води, перебуваючи під постійною загрозою бомбардувань.

У березні Water Heroes вирішив розпочати кампанію зі збору коштів для забезпечення населення України чистою питною водою. Вдалося зібрати 63 тис. євро. Ці кошти підуть на ліквідацію наслідків катастроф у Миколаєві та Харкові.

Джерело: Думка