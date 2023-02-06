У лікарні Пирогова у Вінниці пересадили нирки від матері до сина та від батька до сина

У вінницькій лікарні лікарі зробили родинну пересадку органів: від матері до сина і від батька до сина.

За час впровадження пілотного проекту МОЗ з трансплантації у Вінницькій області відбулося дві родинні трансплантації. Пересадили нирки від матері до сина та від батька до сина.

Артем пригадує, що коли йому виповнився 21 рік, його нирки перестали функціонувати. «...Реабілітація проходила важко перших три місяці, у мами відбулося все набагато легше. Лікарі кажуть, що нирка прижилася й все добре. Зараз проходжу планове обстеження», — додає хлопець.

Отримав шанс на життя без щоденних відвідувань лікарень й постійного діалізу й 23-річний Ігор Салій. Проблеми з нирками у хлопця розпочалися ще в дитинстві. В Ігоря відмерла одна нирка, а інша з кожним днем працювала все гірше й гірше працювати. Запропонували зробити родинну трансплантацію. Найбільше підійшов батько. З часу пересадки пройшло 8 місяців.

Джерело: 20 хвилин Вінниця