З початку війни Чернівецька синагога прихистила понад дві тисячі людей

Вони втратили на війні друзів, змушені були рятувати дітей і вже майже рік не бачили рідних і дому. Прихистком для таких людей вже десять місяців є чернівецька синагога, де від початку повномасштабного вторгнення перебували кілька тисяч українців з різних областей.

«Ми відчинили наші двері практично у перший день війни. І через наш прихисток пройшло, я думаю, це вже більше, як дві тисячі людей. Тут готують кошерну їжу для всіх, незалежно від віросповідань. Маємо тут місця для нічлігу, для психологічного розвантаження», - каже Михайло Крайс, представник Садгірського ребе в Україні.

Джерело: Медіа агентство АСС