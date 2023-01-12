"Підтримати"
Тренди:
Новини
Новини минулої доби. Дайджест
Українська національна збірна з футболу отримає нового головного тренера
Майже два з половиною мільйони українців живуть у пошкодженому війною житлі
Як оформити допомогу на новонароджену дитину онлайн
У Львові українці захоплено привітали Президента братньої Польщі
Новини коротким рядком
Росіяни знову обстрілювали Херсон - влучили у пологовий будинок
Що відбувається у Соледарі - не читайте російські джерела інформації
У засіданні Контактної групи "Рамштайн" візьмуть участь близько 50 країн
У Миколаєві прикраси "Ялинки Незламних" передали до музею
Латвійська столиця передала столиці України 10 комфортних автобусів
Новини минулої доби. Дайджест
З тіла пораненого українського воїна дістали гранату у присутності саперів
Тихоокеанська держава присвятила українським воїнам-азовцям пам'ятну монету
Визволено ще 50 наших воїнів - відбувся перший у новому році обмін полоненими
Всі новини
Спорт / Футбол / Суспільство

Українська національна збірна з футболу отримає нового головного тренера

22:55, 12 січ 2023
3
Версія для друку

Українська асоціація футболу повідомила, що припиняє співпрацю з головним тренером національної збірної Олександром Петраковим, його контракт закінчувався 30 грудня 2022 року.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

"УАФ щиро вдячна Олександру Петракову та його тренерському штабу за високий професіоналізм та незабутні перемоги на посаді головного тренера національної команди", - зазначили у відомстві. 

Є дані, що головний претендент на місце головного тренера – легенда київського "Динамо" і збірної України Сергій Ребров, який нині очолює "Аль-Айн" (ОАЕ).

Як розповідають в УАФ, Ребров уже попередньо узгодив контракт з національною федерацією, однак коли саме він приступить до виконання обов’язків залежить від того, яким чином вдасться владнати договірні відносини з еміратським клубом.

Петраков був призначений в.о. головного тренера національної збірної України 18 серпня 2021 року, 17 листопада 2021 року його призначили головним тренером національної збірної України.

Президент УАФ Андрій Павелко запропонував посаду Петракову на строк до 30 грудня 2022 року, до завершення чемпіонату світу в Катарі, з можливістю продовження контракту до 30 липня 2024 року – на цикл відбору та фінальної частини Євро-2024. Але цього не сталося.
Під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів (шість перемог, сім нічиїх, дві поразки, різниця забитих і пропущених м’ячів 23-13).

Джерело: Українська правда


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро /
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще