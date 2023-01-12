Українська національна збірна з футболу отримає нового головного тренера

Українська асоціація футболу повідомила, що припиняє співпрацю з головним тренером національної збірної Олександром Петраковим, його контракт закінчувався 30 грудня 2022 року.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

"УАФ щиро вдячна Олександру Петракову та його тренерському штабу за високий професіоналізм та незабутні перемоги на посаді головного тренера національної команди", - зазначили у відомстві.

Є дані, що головний претендент на місце головного тренера – легенда київського "Динамо" і збірної України Сергій Ребров, який нині очолює "Аль-Айн" (ОАЕ).

Як розповідають в УАФ, Ребров уже попередньо узгодив контракт з національною федерацією, однак коли саме він приступить до виконання обов’язків залежить від того, яким чином вдасться владнати договірні відносини з еміратським клубом.

Петраков був призначений в.о. головного тренера національної збірної України 18 серпня 2021 року, 17 листопада 2021 року його призначили головним тренером національної збірної України.

Президент УАФ Андрій Павелко запропонував посаду Петракову на строк до 30 грудня 2022 року, до завершення чемпіонату світу в Катарі, з можливістю продовження контракту до 30 липня 2024 року – на цикл відбору та фінальної частини Євро-2024. Але цього не сталося.

Під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів (шість перемог, сім нічиїх, дві поразки, різниця забитих і пропущених м’ячів 23-13).

Джерело: Українська правда