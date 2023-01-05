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Новини минулої доби. Коротко

21:30, 05 січ 2023
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Новини йдуть шаленим потоком, тому - дуже коротко про ті, які ви могли пропустити.

*Китай зупинить масштабні інвестиції в індустрію чипів через сплеск COVID – Bloomberg

*Україна експортувала майже 100 млн т товарів на $44,1 млрд у 2022 році

*Українське Дунайське пароплавство виграло тендер одного з найбільших металургійних виробників у Європі

*Фонд гарантування вкладів подав позов проти Костянтина Жеваго на 46 млрд грн

*Бізнесу, який імпортує електроенергію з ЄС, забезпечать безперервне електропостачання – постанова уряду

*Український експорт IT-послуг з початку року перевищив $6,5 млрд. Обсяг у листопаді зріс на 8,4% попри відключення електроенергії

*Ціни на газ у Європі впали через теплу погоду до найнижчого рівня з лютого минулого року

*У «Дії» знову з'явилась можливість підтвердити право власності на нерухомість, з початку війни держреєстри не працювали

Джерело: Forbes Ukraine


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