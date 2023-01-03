Тепер пенсію можна зняти з банківських рахунків на касах супермаркетів

Міністерство інфраструктури разом з іншими структурами під час війни працюють над спрощенням процедури отримання пенсій та інших соціальних виплат.

Нині українці можуть зняти готівку зі своїх банківських рахунків на касах супермаркетів. А тепер така можливість також поширюється і на пенсійні виплати.

Не кожен населений пункт України має розвинену банківську інфраструктуру, що ускладнює процедуру отримання коштів багатьом громадянам. Для вирішення цієї проблеми людям надано можливість отримати готівку не тільки в банківських відділеннях або банкоматах, але і через каси торгових мереж.

«При розрахунку карткою можна отримати готівку зі свого рахунку. Ви можете в магазині, в якому обслуговуєтеся, купуючи, замовити до 6 тисяч гривень одноразову виплату коштів. І це відбувається без комісії. Це сервіс, який набув поширення і розвивається якраз у період війни», - пояснив заступник міністра Віталій Музиченко також наголосив, що ніхто не зобов'язує пенсіонера отримувати свою пенсію саме в такий спосіб. Це лише додаткова можливість, покликана спростити процедуру отримання готівки.

Перебуваючи за кордоном, людина також може отримувати українську пенсію: пенсія просто нараховується на банківський рахунок, і людина може скористатися нею у будь-якій країні світу.

Якщо громадянин отримує свої пенсійні виплати у відділеннях "Укрпошти", то для отримання нарахованих йому грошей за кордоном йому доведеться відкрити рахунок у банку і перевести на нього нарахування пенсії.

Людина для доступу до своїх коштів має змінити спосіб виплати або систему виплати. Вона може дистанційно відкрити банківський рахунок.

Якщо у пенсіонера вже відкрито рахунок у банку, то нарахування пенсійних виплат можна перевести з відділення "Укрпошти" на банківський рахунок у віддаленому режимі. Для цього слід змінити реквізити для виплат у своєму електронному кабінеті Пенсійного фонду.

Є також можливість змінити відділення "Укрпошти", в якому проводитиметься виплата пенсії. Для цього достатньо здійснити дзвінок на гарячу лінію поштової компанії.