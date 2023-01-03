"Підтримати"
Тренди:
Новини
Тепер пенсію можна зняти з банківських рахунків на касах супермаркетів
Спортсмени українського Маріуполя гідно виступили на змаганнях з вітрильного спорту
Бразильці вшановують Короля футболу Пеле 24-годинними публічними поминками
США запустять у космос український наносупутник - можна подивитися трансляцію
Особливості Кембриджської системи вивчення англійської мови PR
В Ужгороді кондитер спекла рекордну кількість унікальних різдвяних пряників
Житло на Київщині відбудують з перероблених уламків зруйнованих будинків
Кількість повітряних тривог за рік в Україні склала майже 15 тисяч
Укрпочта будет выдавать отправления без документов - названы условия
В канун Нового года Украина вернула из плена 140 защитников
Новости прошедших суток. Дайджест
В Южной Корее показали, как правильно использовать беспилотники
Мимо Земли пролетит последний астероид 2022 года
В Украине из-за войны изменится подход к ключевым стратегиям бизнеса и наемным работникам
Особливості роботи та характеристики медичних термометрів PR
Всі новини
Політика / Війна / Фінанси

Тепер пенсію можна зняти з банківських рахунків на касах супермаркетів

11:58, 03 січ 2023
5
Версія для друку

Міністерство інфраструктури разом з іншими структурами під час війни працюють над спрощенням процедури отримання пенсій та інших соціальних виплат.

Нині українці можуть зняти готівку зі своїх банківських рахунків на касах супермаркетів. А тепер така можливість також поширюється і на пенсійні виплати.

Не кожен населений пункт України має розвинену банківську інфраструктуру, що ускладнює процедуру отримання коштів багатьом громадянам. Для вирішення цієї проблеми людям надано можливість отримати готівку не тільки в банківських відділеннях або банкоматах, але і через каси торгових мереж.

«При розрахунку карткою можна отримати готівку зі свого рахунку. Ви можете в магазині, в якому обслуговуєтеся, купуючи, замовити до 6 тисяч гривень одноразову виплату коштів. І це відбувається без комісії. Це сервіс, який набув поширення і розвивається якраз у період війни», - пояснив заступник міністра Віталій Музиченко також наголосив, що ніхто не зобов'язує пенсіонера отримувати свою пенсію саме в такий спосіб. Це лише додаткова можливість, покликана спростити процедуру отримання готівки.

Перебуваючи за кордоном, людина також може отримувати українську пенсію: пенсія просто нараховується на банківський рахунок, і людина може скористатися нею у будь-якій країні світу.

Якщо громадянин отримує свої пенсійні виплати у відділеннях "Укрпошти", то для отримання нарахованих йому грошей за кордоном йому доведеться відкрити рахунок у банку і перевести на нього нарахування пенсії.

Людина для доступу до своїх коштів має змінити спосіб виплати або систему виплати. Вона може дистанційно відкрити банківський рахунок.

Якщо у пенсіонера вже відкрито рахунок у банку, то нарахування пенсійних виплат можна перевести з відділення "Укрпошти" на банківський рахунок у віддаленому режимі. Для цього слід змінити реквізити для виплат у своєму електронному кабінеті Пенсійного фонду.

Є також можливість змінити відділення "Укрпошти", в якому проводитиметься виплата пенсії. Для цього достатньо здійснити дзвінок на гарячу лінію поштової компанії.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро /
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще