Спортсмени українського Маріуполя гідно виступили на змаганнях з вітрильного спорту

27-30 грудня в хорватському Хварі відбувся завершальний у 2022 році Кубок Європи з вітрильного спорту. До міжнародної новорічної регати долучилися 57 учасників, серед яких три спортсмени гідно представили місто Маріуполь, Донецьку область та Україну.

Про це повідомила Донецька обласна ОДА.

Валерій Кудряшов у класі яхт ILCA 7, що є олімпійським, здобув перемогу за підсумками шести гонок. Станіслав Мулько тут посів четверте місце.

Богдан Рухлін став кращим після п’яти гонок у класі ILCA 4, випередивши 15 суперників.

Додамо, що в рейтингу за результатами 10 престижних регат «EurILCA Europa Cup Trophy», які пройшли в різних країнах протягом 2022 року, Валерій Кудряшов у класі ILCA 7 опинився на другій сходинці, зовсім трохи поступившись ще одному українцю Оскару Мадонічу.

Спортсмени Донеччини з вітрильного спорту є вихованцями Школи вищої спортивної майстерності регіону, їх тренер – Іван Жукалін.