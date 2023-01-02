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Спортсмени українського Маріуполя гідно виступили на змаганнях з вітрильного спорту
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Спорт / За кордоном / Маріуполь

Спортсмени українського Маріуполя гідно виступили на змаганнях з вітрильного спорту

23:46, 02 січ 2023
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27-30 грудня в хорватському Хварі відбувся завершальний у 2022 році Кубок Європи з вітрильного спорту. До міжнародної новорічної регати долучилися 57 учасників, серед яких три спортсмени гідно представили місто Маріуполь, Донецьку область та Україну.

Про це повідомила Донецька обласна ОДА.

Валерій Кудряшов у класі яхт ILCA 7, що є олімпійським, здобув перемогу за підсумками шести гонок. Станіслав Мулько тут посів четверте місце.

Богдан Рухлін став кращим після п’яти гонок у класі ILCA 4, випередивши 15 суперників.

Додамо, що в рейтингу за результатами 10 престижних регат «EurILCA Europa Cup Trophy», які пройшли в різних країнах протягом 2022 року, Валерій Кудряшов у класі ILCA 7 опинився на другій сходинці, зовсім трохи поступившись ще одному українцю Оскару Мадонічу.

Спортсмени Донеччини з вітрильного спорту є вихованцями Школи вищої спортивної майстерності регіону, їх тренер – Іван Жукалін.


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