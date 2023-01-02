Бразильці вшановують Короля футболу Пеле 24-годинними публічними поминками

Бразильці вшановують пам'ять великого футболіста Пеле 24-годинними публічними поминками, які розпочалися у понеділок,2 січня, на стадіоні "Урбано Калдейра", домашньому стадіоні його колишнього футбольного клубу "Сантос", пише CNN.

У вівторок похоронна процесія пронесе труну Пеле вулицями міста Сантос, у тому числі пройде вулицею, де проживає 100-річна мати Пеле, Селеста Арантес.

Процесія продовжиться до місця останнього упокою Пеле, цвинтаря Memorial Necrópole Ecumênica, де відбудеться приватна церемонія похорон за участю членів сім'ї.

Феєрверками зустріли катафалк із труною Пеле від лікарні Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу, де триразовий переможець Кубка світу помер у четвер від поліорганної недостатності через прогресування раку товстої кишки.

Катафалк рухався під посиленим поліцейським конвоєм, прямуючи до стадіону, де його труна буде встановлена посеред поля.

Шанувальники вже почали вишиковуватися на вулицях рано-вранці в понеділок, багато хто тримав прапори або транспаранти з написами "O Rei" ("Король"). "Пеле, ти вічний", - було написано на одному з них на узбіччі шосе.

Джерело: УНН