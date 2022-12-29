Мимо Земли пролетит последний астероид 2022 года

Мимо Земли пролетит последний в этом году астероид. Его диаметр составит около 16 метров (примерно размер частного дома), сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

Ученые прогнозируют полет мимо Земли на 30 декабря.

Астероид 2022 года YG5 максимально приблизится к Земле на расстояние 3,1 млн км. Скорость его движения составит более 51 тыс. км в час.

Ученые не относят этот астероид к потенциально опасным, ведь его длина не превышает 150 м. В то же время максимальное расстояние от астероида до Земли составит менее 7,5 млн км.

Напоминаем, мимо Земли 6 декабря на безопасном расстоянии уже пролетали 3 астероида: 2 из них размером с самолет, другой – как автобус.

Ранее сообщалось, что к Земле приближается около 30 тысяч потенциально опасных астероидов. Они находятся в 45 млн км от орбитального пути планеты.

Источник: Украинская правда