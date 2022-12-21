Сегодня оперный певец Герой Украины Василь Слипак мог бы отметить 48-й день рождения

В этот день, 21 декабря 1974 г., родился всемирно известный украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, участник Революции Достоинства и войны на Востоке Украины Василь Слипак.

Он занимался общественной и волонтерской деятельностью. Живя в Париже, координировал французские общественные акции, направленные на поддержку Украины.

С 2015 года воевал за Украину в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Дважды отказывался от французского гражданства, желая быть гражданином Украины.

6 лет назад, 29 июня, он погиб от выстрела российского снайпера.

Источник: НВ