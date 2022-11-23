Президент Молдовы Майя Санду: "Россия погрузила нас во тьму"

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала ситуацию, в результате которой половина страны была обесточена из-за российских обстрелов Украины.

По ее словам, Кишинев не может доверять режиму России, который убивает одних людей и оставляет других без света и тепла.

"Россия погрузила Молдову во тьму. Война России в Украине убивает людей, разрушает жилые дома и энергетическую инфраструктуру... Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас без света и тепла, который умышленно убивает людей только для того, чтобы держать другие народы в нищете и унижениях. Как бы ни было трудно сейчас, наш единственный путь, будущий путь Молдовы должен быть в направлении свободного мира", - отметила Санду.

Напомним, сегодня, 23 ноября, из-за удара РФ по энергетической инфраструктуре Украины проблемы с электричеством возникли также в Молдове. Половина страны осталась без света.

Отметим, что во всех регионах Украины из-за ракетной атаки российских агрессоров ввели аварийные отключения электроэнергии, которые будут длиться на протяжении суток.

Источник: Корреспондент