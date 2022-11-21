Ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать трибунал

Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный Международный трибунал для наказания российских преступников.

Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

“Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии России и признала ее государством-террористом. Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации. Резолюция будет направлена ​​правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО”, – заявил Чернев.

Он отметил, что резолюция содержит ряд важных для Украины решений.

Речь идет об увеличении поставок Украине вооружения, разработке конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО, созданию механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.

В резолюции также закреплен принцип о том, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Напомним, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании российского режима террористическим.

Источник: УНН