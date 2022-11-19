В Ужгороде высадили аллею в знак памяти о павших украинских героях

В Ужгороде в Боздошском парке в знак памяти о павших украинских Героях высадили аллею из вечнозеленых хвойных деревьев можжевельника.

На Аллее высадили 35 деревьев. Каждое дерево – как символ защитника, погибшего на войне. Поименно вспомнили погибших в войне с русскими оккупантами ужгородцев и воинов из других городов, нашедших последнее место покоя на Холме Славы.

В мероприятии приняли участие родные Героев, учащиеся ужгородских школ, где учились отважные защитники, горожане. Дети повязали на деревца сине-желтые ленты в благодарность защитникам за их отвагу.

Источник: Mukachevo.net