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В Ужгороде высадили аллею в знак памяти о павших украинских героях
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Война / Общество / Ужгород

В Ужгороде высадили аллею в знак памяти о павших украинских героях

23:18, 19 ноя 2022
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В Ужгороде в Боздошском парке в знак памяти о павших украинских Героях высадили аллею из вечнозеленых хвойных деревьев можжевельника.

На Аллее высадили 35 деревьев. Каждое дерево – как символ защитника, погибшего на войне. Поименно вспомнили погибших в войне с русскими оккупантами ужгородцев и воинов из других городов, нашедших последнее место покоя на Холме Славы.

В мероприятии приняли участие родные Героев, учащиеся ужгородских школ, где учились отважные защитники, горожане. Дети повязали на деревца сине-желтые ленты в благодарность защитникам за их отвагу.

Источник: Mukachevo.net


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