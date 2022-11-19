Прекмьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак приехал в Киев для встречи с Президентом Владимиром Зеленским, сообщил Глава государства в Telegram.

“С первых дней войны Украина и Великобритания были сильными союзниками. В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и достигнем желаемых результатов”, – написал Зеленский.

Премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак прибыл на индонезийский остров Бали на саммит лидеров G20 и сделал первое заявление. Он назвал РФ "страной-изгоем" и предложил план по ее экономической изоляции.

Источник: УНН