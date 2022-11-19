Беларусь растеряна: кругом вражеские песни - запрещена украинская "Отец наш - Бандера..."

Вслед за признанием нацистским собственного национального флага и лозунга "Жыве Беларусь!" суд Беларуси признал "экстремистской" песню "Отец наш – Бандера, Украина – мать". Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна" в Telegram.

Соответствующее решение на днях принял суд Железнодорожного района Гомеля.

Беларусь, вместе со своим хозяином - Россией, готова считать всех окружающих её врагами и захватчиками, несмотря на то, что именно с территории Беларуси совершаются вылеты самолётов с крылатыми ракетами, которые обстреливают украинские населенные пункты с гражданским населением, и формируются отряды мобилизованных. Поэтому, скорее, Украине нужно выносить решение о признании Беларуси приспешником террористического российского государства.

Напомним, ранее власти Беларуси признали экстремистскими материалами наборы стикеров из Telegram под названиями Luka и Sasha 3%, посвященные незаконному главе страны Александру Лукашенко.