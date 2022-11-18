У главы МИД Кулебы появился новый заместитель - известная в политике фигура

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник назначен заместителем министра иностранных дел Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Телеграм.

Как известно, 9 июля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Федеративной Республике Германия, он прокомментировал свое увольнение. Дипломат заметил, что ему «непросто прощаться с Германией».

23 сентября президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Германии Алексея Макеева. Мельник занимал этот пост с 2014 года и отметился рядом резких высказываний в адрес руководства ФРГ.

3 апреля Андрей Мельник обвинил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в чрезмерной близости к России на фоне войны в Украине. В интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel он обвинил политика «в паутине контактов» со страной-террористом.

Мельник намеревался извиниться перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем за то, что называл его «обиженной ливерной колбасой» (это идиоматическое выражение, присущее немецкому языку, не имеющее прямого перевода). Тогда он подверг резкой критике немецкого лидера за то, что тот отказался от поездки в Киев.

Источник: УНН