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Под давлением общества Суркис и Шуфрич покидают состав НОК

19:49, 18 ноя 2022
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Во время войны не всякой новости в течение нескольких дней посвящают первые полосы. Но новость об избрании нового состава Национального олимпийского комитета обрела не только публичное любопытство, но и политическое содержание.

Когда стало известно, что в состав НОК вошли бывшие представители Партии регионов, а позже ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич, возмущение общества достигло кризисной отметки. Еще бы! Открыто пророссийские политики, особенно Нестор Шуфрич. который приложил немалые усилия, чтобы в Украине царила враждебная Россия, стал лицом украинского спорта!

Первым не выдержал только что избранный в состав НОК бывший знаменитый футболист и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Он вышел из состава НОК, мотивируя это тем. что во время войны невозможно сотрудничать с теми, кто эту войну в Украине и привел.

Противостояние общества и нового состава НОК, похоже, завершилось победой украинцев. Нестор Шуфрич и Григорий Суркис объявили, что покидают комитет. А теперь можно возвращать Шевченко.

Пожалуй, лучше всего было бы выбирать состав подобных учреждений не кулуарно, а с помощью "Дії" - у украинцев уже есть такой опыт, и он неплохо себя зарекомендовал.

InfoKava


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