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Украинская служба Польского радио не будет освещать новости НОК Украины

14:33, 18 ноя 2022
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В связи с избранием в состав Национального олимпийского комитета Украины одиозных поклонников России, Польское радио для Украины прекращает освещение деятельности этого учреждения.

Такое заявление сделали сотрудники Украинской службы Польского радио.

В Киеве состоялась Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Украины, во время которой большинством голосов президентом организации избран Вадим Гутцайт.

В состав НОК на ближайшие четыре года среди других избраны Андрей Шевченко, Лилия Подкопаева, а также Григорий Суркис и Нестор Шуфрич.

"В связи с избранием в состав НОК Украины одиозных пророссийских политиков, членов ликвидированной Верховным судом Украины партии ОПЗЖ, которые, согласно обоснованию Верховного суда, «при молчаливом согласии партии одобряют и способствуют действиям государства-агрессора, направленным на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, подрыв безопасности государства; - указано на сайте.


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