Выписку о месте жительства теперь можно получить через приложение "Дія"

Без очередей и лишних бумажек: в приложении "Дія" можно получить выписку о месте жительства в три клика. Об этом сообщило Минцифры в Телеграмме.

В Минцифре успешно завершили бета-тестирование услуги в смартфоне, и теперь украинцы могут сгенерировать один из самых популярных документов в несколько кликов. Выписка о месте жительства (https://youtu.be/fGVSm8OFpZM) необходима при получении каждой четвертой госуслуги. Например, при женитьбе, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик или при оформлении на работу.

С июня получить выписку можно на портале "Дія" всего за 1 минуту. А теперь и в приложении.

Как получить выписку в смартфоне?

1. обновите приложение и в разделе «Услуги» выберите «Справки и выписки»;

2. выберите услугу «Извлечение о месте жительства»;

3. нажмите «Заказать выписку»;

4. ваше заявление будет проработано в течение нескольких минут;

5. если сведения о вас найдены в реестре, можете скачать pdf-документ в течение 24 часов.

Все, электронный документ всегда с вами в кармане. Никаких распечаток, сканов и бумаг.