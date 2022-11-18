"Поддержать"
Тренды:
Новости
Украинская служба Польского радио не будет освещать новости НОК Украины
Выписку о месте жительства теперь можно получить через приложение "Дія"
Когда можно будет возвратиться в освобожденный от оккупантов Херсон - Нацполиция
Россия держит в Черном море до шести боевых кораблей в "Калибрами"
Украина в течение недели испытала самые массированные ракетные удары от России
Кабмин упростил импорт генераторов и другого энергооборудования
Украина поможет насильственно вывезенным Россией людям вернуться домой
И снова об уличном художнике Бэнкси: он подтвердил авторство семи муралов в Украине
В Беларуси лозунг "Жыве Беларусь!" приравняли к нацистскому и запретили
В Бородянке на развалинах дома появилось граффити загадочного художника - Бэнкси
ООН приняла резолюцию о создании механизма выплаты Россией репараций Украине
В Киеве активисты, побратимы и родные почтили Небесный полк "Азов"
Херсон: приезд Зеленского, возвращение пограничников, возобновление работы аптек
Украинцам станет проще получить документы для возвращения домой из-за границы
Через сколько времени можно будет восстановить разрушенную энергосистему Херсона
Все новости
IT и медиа / Общество

Выписку о месте жительства теперь можно получить через приложение "Дія"

13:06, 18 ноя 2022
85
Версия для печати

Без очередей и лишних бумажек: в приложении "Дія" можно получить выписку о месте жительства в три клика. Об этом сообщило Минцифры в Телеграмме.

В Минцифре успешно завершили бета-тестирование услуги в смартфоне, и теперь украинцы могут сгенерировать один из самых популярных документов в несколько кликов. Выписка о месте жительства (https://youtu.be/fGVSm8OFpZM) необходима при получении каждой четвертой госуслуги. Например, при женитьбе, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик или при оформлении на работу.

С июня получить выписку можно на портале "Дія" всего за 1 минуту. А теперь и в приложении.

Как получить выписку в смартфоне?

1. обновите приложение и в разделе «Услуги» выберите «Справки и выписки»;
2. выберите услугу «Извлечение о месте жительства»;
3. нажмите «Заказать выписку»;
4. ваше заявление будет проработано в течение нескольких минут;
5. если сведения о вас найдены в реестре, можете скачать pdf-документ в течение 24 часов.

Все, электронный документ всегда с вами в кармане. Никаких распечаток, сканов и бумаг.


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще