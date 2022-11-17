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Война / Армия / Главные новости / Россия

Россия держит в Черном море до шести боевых кораблей в "Калибрами"

16:08, 17 ноя 2022
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По состоянию на 17.11.2022 в Черном море на боевом дежурстве находятся до 6 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп – до 20 ракет. Как известно, они не очень поддаются нашим ПВО.

Об этом сообщили Военно-Морские Силы в Телеграмме.

В частности,

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве до 1 корабля;
в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп – 76 ракет;
в Каспийском море – 3 вражеских носителя крылатых ракет «калибр», общий залп – 24 ракеты;

за сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря – 34 судна, из них 8 судов двигались из пролива Босфор;
к Черному морю – 18 судов, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря, подчеркнули в ВМФ.


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