Украина в течение недели испытала самые массированные ракетные удары от России

В период с 11 по 17 ноября Россия нанесла по Украине 148 ракетных ударов, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"С 11 ноября противник нанес 148 ракетных ударов, в том числе 15 ноября 111 ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Применил 26 дронов-камикадзе по позициям наших войск в районах пяти населенных пунктов и объектам гражданской инфраструктуры", - сказал он.

Сегодня российские террористы уже успели ударить по Украине 16 ракетами и пятью беспилотниками.

По словам Громова, украинские защитники за отчетный период уничтожили 102 воздушные цели.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение недели выполнили более 1200 огневых задач, по результатам которых нанесено поражение 36 пунктам управления и 47 складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также другим военным объектам противника.

Москва заявила, что ракетная атака 15 ноября является следствием несогласия Киева на ее условия (читай: капитуляцию) и говорит, что не понимает, что такое публичные переговоры.

Источник: ZN,UA