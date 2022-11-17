Кабмин упростил импорт генераторов и другого энергооборудования

Кабинет министров принял постановление, упрощающее импорт генераторов и другого энергетического оборудования. Соответствующее решение правительство утвердило накануне, сообщает Минэкономики в четверг, 17 ноября.

Согласно решению, на период военного положения к таким товарам не будут применять требования о наличии декларации о соответствии и маркировке знаком соответствия техническим регламентам.

Как отметили в ведомстве, ранее правительство освободило от ввозной пошлины и НДС генераторы, аккумуляторы и другое оборудование, помогающее улучшить энергообеспечение.

"Но на таможне импортеры сталкивались с проблемами оформления таких товаров. Нынешнее постановление должно устранить эти несоответствия", – говорится в сообщении.

Ранее в Украине вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы, аккумуляторы и еще ряд товаров. Президент Владимир Зеленский заявил, что это поможет пройти зимний период.

Источник: Корреспондент