"Поддержать"
Тренды:
Новости
Украинская служба Польского радио не будет освещать новости НОК Украины
Выписку о месте жительства теперь можно получить через приложение "Дія"
Когда можно будет возвратиться в освобожденный от оккупантов Херсон - Нацполиция
Россия держит в Черном море до шести боевых кораблей в "Калибрами"
Украина в течение недели испытала самые массированные ракетные удары от России
Кабмин упростил импорт генераторов и другого энергооборудования
Украина поможет насильственно вывезенным Россией людям вернуться домой
И снова об уличном художнике Бэнкси: он подтвердил авторство семи муралов в Украине
В Беларуси лозунг "Жыве Беларусь!" приравняли к нацистскому и запретили
В Бородянке на развалинах дома появилось граффити загадочного художника - Бэнкси
ООН приняла резолюцию о создании механизма выплаты Россией репараций Украине
В Киеве активисты, побратимы и родные почтили Небесный полк "Азов"
Херсон: приезд Зеленского, возвращение пограничников, возобновление работы аптек
Украинцам станет проще получить документы для возвращения домой из-за границы
Через сколько времени можно будет восстановить разрушенную энергосистему Херсона
Все новости
Война / Россия / Общество

Украина поможет насильственно вывезенным Россией людям вернуться домой

09:00, 17 ноя 2022
123
Версия для печати

В Украине вступило в силу правительственное постановление, которое поможет насильственно вывезенным в РФ украинцам вернуться домой. Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.

«Вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины, утверждающее Порядок реализации экспериментального проекта по оформлению и выдаче на территории Украины удостоверения личности на возвращение в Украину. Указанное постановление Правительства приняло 21 октября 2022 года», - говорится в сообщении.

Как отмечается, более миллиона украинцев были насильственно депортированы с оккупированных территорий в Россию. У этих людей изъяли документы, удостоверяющие их личность и подтверждающие принадлежность к гражданству Украины.

В свою очередь, проект ГМС Украины поможет нашим согражданам вернуться в Украину.

Как будет происходить этот процесс

Удостоверение личности возвращения в Украину будут оформлять лицам, информация о которых есть в Едином государственном демографическом реестре, а также детям, независимо от того, есть ли о них информация в соответствующих реестрах.

Для этого в территориальный орган ГМС нужно будет обратиться одному из родителей или другому законному представителю (для лица в возрасте до 18 лет), а для совершеннолетнего лица - члену семьи (одному из родителей, супругам, совершеннолетнему ребенку, родному (полнородном, не полнородном) брате/сестре). Данную информацию будут проверять работники ГМС по данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

В случае, если у депортированного лица нет родственников в Украине или они не могут обратиться в подразделение ГМС из-за пребывания на оккупированной территории, удостоверение на возвращение лица возможно будет оформить по официальному обращению Минреинтеграции в ГМС.

Решение об оформлении удостоверения личности на возвращение в Украину будет принимать соответствующее подразделение ГМС по результатам идентификации лица, проверки факта принадлежности к гражданству Украины или признания лицом без гражданства в Украине и проверки поданной законным представителем, членом семьи или Минреинтеграции информации.

Оформление удостоверения будет осуществляться бесплатно в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления-анкеты установленного образца. Срок действия документа - до трех месяцев.

Источник:  УНН 


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще