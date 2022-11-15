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Культура / Арт и дизайн / Война

И снова об уличном художнике Бэнкси: он подтвердил авторство семи муралов в Украине

14:53, 15 ноя 2022
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Британский уличный художник Бенкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене и Бородянке.

Об этом сообщает The Art newspaper, передает Украинская правда.

Предположение о том, что анонимный художник находится в охваченной войной Украине, появились после того, как на прошлой неделе в Бородянке были замечены три работы, подобные по стилю его произведениям.

Новые работы – первые публичные муралы Бэнкси более чем за год, хотя это не первый случай, когда его рисунки связаны с Украиной.

В марте репродукция одной из его самых известных антивоенных работ CND Soldiers была продана на аукционе, собрав 106,5 тыс. долларов для детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Первый оригинальный мурал художника впервые появился у здания парламента в Лондоне в 2003 году во время протестов против войны в Ираке.

 


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