В Беларуси лозунг "Жыве Беларусь!" приравняли к нацистскому и запретили

Министерство внутренних дел Беларуси внесло в перечень запрещенных нацистских организаций, структур, символики и атрибутики возглас "Жыве Беларусь!" ("Да здравствует Беларусь!") и ответ "Живе!", который активно используется белорусской оппозицией. Об этом пишет белорусская служба "Радио Свобода".

В документе министерство указало, что возглас якобы является "коллаборационистским приветствием" и "символом 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС, которая состояла преимущественно из бывших бойцов отрядов "Белорусской народной обороны", принимавших участие в антипартизанских операциях".

Сообщается, что инициатором запрета был историк и депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк, который в эфире одного из белорусских телеканалов заявил, что "Жыве Беларусь!" является копией нацистского приветствия "Зиг Хайль". В качестве аргумента он привел устав Союза белорусской молодежи – организации, созданной в оккупированной Беларуси.

"Радио Свобода" указывает, что автором этого призыва является классик белорусской литературы Янко Купала. Слова "Жыве Беларусь!" происходят из его стихотворения, написанного в 1905-1907 годах. Отмечается, что лозунг приобрел популярность среди белорусской национальной интеллигенции еще до Первой мировой войны, а во время Второй мировой войны его употребляли не только коллаборационисты, но и советские партизаны и подпольная пресса.

После прихода к власти Александра Лукашенко лозунг перестали использовать в государственных учреждениях, но чаще выкрикивали на оппозиционных митингах.

Источник: УНН