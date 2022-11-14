"Поддержать"
Тренды:
Новости
И снова об уличном художнике Бэнкси: он подтвердил авторство семи муралов в Украине
В Беларуси лозунг "Жыве Беларусь!" приравняли к нацистскому и запретили
В Бородянке на развалинах дома появилось граффити загадочного художника - Бэнкси
ООН приняла резолюцию о создании механизма выплаты Россией репараций Украине
В Киеве активисты, побратимы и родные почтили Небесный полк "Азов"
Херсон: приезд Зеленского, возвращение пограничников, возобновление работы аптек
Украинцам станет проще получить документы для возвращения домой из-за границы
Через сколько времени можно будет восстановить разрушенную энергосистему Херсона
Евросоюз не признает паспорта, выданные Россией на оккупированных территориях
11 ноября - День независимости Польши
Херсон возвращается домой - в Украину!
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Освобождённые сёла - жизнь после кошмара
Украинские защитники уверенно продвигаются вглубь Херсонщины, уничтожая оборону врага
В Киеве появилась улица имени Екатерины Гандзюк
В Киевской области запретили иллюминацию и подсветку на Новый год
Все новости
Беларусь / Политика

В Беларуси лозунг "Жыве Беларусь!" приравняли к нацистскому и запретили

23:55, 14 ноя 2022
105
Версия для печати

Министерство внутренних дел Беларуси внесло в перечень запрещенных нацистских организаций, структур, символики и атрибутики возглас "Жыве Беларусь!" ("Да здравствует Беларусь!") и ответ "Живе!", который активно используется белорусской оппозицией. Об этом пишет белорусская служба "Радио Свобода".

В документе министерство указало, что возглас якобы является "коллаборационистским приветствием" и "символом 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС, которая состояла преимущественно из бывших бойцов отрядов "Белорусской народной обороны", принимавших участие в антипартизанских операциях".

Сообщается, что инициатором запрета был историк и депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк, который в эфире одного из белорусских телеканалов заявил, что "Жыве Беларусь!" является копией нацистского приветствия "Зиг Хайль". В качестве аргумента он привел устав Союза белорусской молодежи – организации, созданной в оккупированной Беларуси.

"Радио Свобода" указывает, что автором этого призыва является классик белорусской литературы Янко Купала. Слова "Жыве Беларусь!" происходят из его стихотворения, написанного в 1905-1907 годах. Отмечается, что лозунг приобрел популярность среди белорусской национальной интеллигенции еще до Первой мировой войны, а во время Второй мировой войны его употребляли не только коллаборационисты, но и советские партизаны и подпольная пресса.

После прихода к власти Александра Лукашенко лозунг перестали использовать в государственных учреждениях, но чаще выкрикивали на оппозиционных митингах.

Источник:  УНН 


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще