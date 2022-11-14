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В Бородянке на развалинах дома появилось граффити загадочного художника - Бэнкси

23:25, 14 ноя 2022
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В пгт Бородянка Киевской области на обломке стены одного из разрушенных домов появилось граффити: девочка на развалинах, которое очень похоже на произведения английского уличного художника Бэнкси - самого загадочного и неуловимого деятеля стрит-арта. 

Уже много лет никто не может сказать, кто такой Бэнкси, известный своими сатирическими, ироничными и лирическими граффити, которые он наносит в самых неожиданных местах всего мира за очень короткое время. Его картины ценятся высоко и в абсолютном большинстве случаев являются признаком особого расположения художника, чем очень гордятся те, кому принадлежат строения с его граффити: стоимость такого строения значительно возрастает.

То, что изображение в Бородянке - его авторства, Бэнкси, фактически, подтвердил в Инстаграм, где опубликовал фотографию граффити из Украины.

Теперь в Бородянке есть артефакт, который хотелось бы сохранить - не всякий небольшой город может похвастаться творением самого известного уличного художника в мире. Пусть даже нарисованном на развалинах. И даже если это окажется не Бэнкси.

InfoKava



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