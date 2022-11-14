"Поддержать"
Тренды:
Новости
В Киеве активисты, побратимы и родные почтили Небесный полк "Азов"
Херсон: приезд Зеленского, возвращение пограничников, возобновление работы аптек
Украинцам станет проще получить документы для возвращения домой из-за границы
Через сколько времени можно будет восстановить разрушенную энергосистему Херсона
Евросоюз не признает паспорта, выданные Россией на оккупированных территориях
11 ноября - День независимости Польши
Херсон возвращается домой - в Украину!
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Освобождённые сёла - жизнь после кошмара
Украинские защитники уверенно продвигаются вглубь Херсонщины, уничтожая оборону врага
В Киеве появилась улица имени Екатерины Гандзюк
В Киевской области запретили иллюминацию и подсветку на Новый год
В Киеве демонтируют памятники советским военным Щорсу и Ватутину
Крупнейший антарктический айсберг движется к своей гибели
Билеты на поезд Киев-Варшава теперь можно будет купить только онлайн
Выход российских войск из Херсона может быть "постановочным шоу" - СО юга Украины
Все новости
Война / Мариуполь / Армия

В Киеве активисты, побратимы и родные почтили Небесный полк "Азов"

19:09, 14 ноя 2022
75
Версия для печати

13 ноября, в центре Киева на Софийской площади состоялось мероприятие "Мистерия. Небесный полк "Азов" по увековечиванию памяти погибших героев полка "Азов".

Участие в мероприятии приняли активисты, родственники и друзья погибших украинских героев и ветераны полка "Азов". Участники мероприятия вспомнили каждого бойца "Азова", который с оружием в руках защищал Украину от захватчика и погиб на поле боя, а также пропавших без вести в бою. В память о героях участники мероприятия зажгли лампадки и факелы.

Источник: Цензор.НЕТ


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще