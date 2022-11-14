В Киеве активисты, побратимы и родные почтили Небесный полк "Азов"

13 ноября, в центре Киева на Софийской площади состоялось мероприятие "Мистерия. Небесный полк "Азов" по увековечиванию памяти погибших героев полка "Азов".

Участие в мероприятии приняли активисты, родственники и друзья погибших украинских героев и ветераны полка "Азов". Участники мероприятия вспомнили каждого бойца "Азова", который с оружием в руках защищал Украину от захватчика и погиб на поле боя, а также пропавших без вести в бою. В память о героях участники мероприятия зажгли лампадки и факелы.

Источник: Цензор.НЕТ