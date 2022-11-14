Херсон: приезд Зеленского, возвращение пограничников, возобновление работы аптек

Освобождённый Херсон бурно и радостно празднует своё освобождение от российских оккупантов. Несмотря на крайне сложное положение в городе с жизнеобеспечением, снабжением и важными для жизни услугами, люди радуются всему: приходу ВСУ, приезду президента Зеленского и огромным количеством флагов и самодельных плакатов встречают своё освобождение.

Приезд президента Владимира Зеленского меньше чем через неделю в деоккупированный город тоже очень многое значит для жителей: их поддерживают, о них помнят и обязательно будут заботиться, чтобы ввести жизнь в нормальное русло. 14 ноября в освобождённом городе официально подняли флаг Украины.

Хотя, конечно, позиции убежавшего врага ещё очень близки, и опасность для города не миновала - как для Харькова, как для Николаева, как для любого из населённых пунктов Украины, по которым ежедневно стреляют оккупанты.

Между тем, жизнь в Херсоне начинает идти своим чередом. Открылись аптеки, пока их только четыре, но важно, что они уже есть. "Новая почта" привезла гуманитарный груз и готова оказывать херсонцам свои услуги. В город на постоянное место дислокиции вернулся Херсонский пограничный отряд. Пограничники внимательно следят за ситуацией совместно с полицией. И даже уже задержан переодетый в штатское оккупант. Служба безопасности установила, что его задачей в освобожденном от рашистов Херсоне был сбор информации, корректировка огня по ВСУ и проведение диверсий.

Для обеспечения порядка в Херсоне установлен комендантский час с 17 часов до 8 утра и объявлен сухой закон, который, как предполагается, будет действовать на протяжении всего военного положения.

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