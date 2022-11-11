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Политика / Война

Евросоюз не признает паспорта, выданные Россией на оккупированных территориях

22:44, 11 ноя 2022
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В Евросоюзе заявили, что не признают российские паспорта, выданные на оккупированных Россией территориях Украины.

Это заявление, также касающееся двух контролируемых Кремлем районов Грузии, означает, что российские проездные документы, выдаваемые жителям этих регионов, не могут использоваться для получения виз или въезда в Шенгенскую зону.

«Это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов», - говорится в заявлении Европейского совета.

Этот шаг должен быть официально поддержан Европейским парламентом и государствами-членами ЕС. Однако в ЕС, как известно, есть страны, которые если и не поддерживают, то и не осуждают агрессию России по отношению к Украине и Грузии - они могут быть препятствием в принятии такого решения.

Источник:  УНН 


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