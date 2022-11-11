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Херсон возвращается домой - в Украину!

16:50, 11 ноя 2022
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Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят украинские военные. Об этом в Telegram сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огненным контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут прекращены. Каждый российский военнослужащий, который будет сопротивляться, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен", – сообщило ГУР.

Вместе с тем, в городе осталось немало российских оккупантов. Они переодеваются в гражданскую одежду и пытаются убежать. Россий1ское командование банально бросило своих солдат на произвол судьбы. Это, большинстве своем, мобилизованные, но есть и части регулярной армии, ряды которых значительно поредели в эти дни.

На главную площадь Херсона вышли жители с украинскими флагами, которые радостно приветствуют воинов ВСУ: в соцсетях выкладывают множество таких видео.

Посол Евросоюза Матти Маасикас в Твиттере прокомментировал приход ВСУ в Херсон і выложил фото (в начале информации).

"С Украиной возвращается и Европа. Херсон прямо сейчас", - отметил Маасикас.



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