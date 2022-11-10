Украинские защитники уверенно продвигаются вглубь Херсонщины, уничтожая оборону врага

Украинцы получили хорошие новости с юга: в Херсонской области освобождены десятки населенных пунктов. Только сегодня флаг Украины взвился в двенадцати населенных пунктах Херсонщины и Николаевщины. Николаевская же область окончательно освобождена от присутствия российских захватчиков.

Вот что сказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Да, на Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом", - сообщил генерал в Телеграмм.

По некоторым данным Силы Обороны Украины уже начинают заходить в Херсон, но это не массовое наступление, а скорее проверка ситуации.

Украинские защитники передвигаются гораздо медленнее, чем могли бы, из-за тотального минирования территории россиянами, которые, отходя, ставили противотанковые и противопехотные мины в огромном количестве.

Украинское военное командование уверяет, что освобождение Херсонщины идет по плану наших защитников, а к всяческим крикам российских пропагандистов и военных прислушаться не надо, как не нужно публиковать ссылки на их новости.

Украина будет свободной!

InfoKava