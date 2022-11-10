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Киев / Общество / Власть

В Киеве появилась улица имени Екатерины Гандзюк

22:02, 10 ноя 2022
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В Украине продолжают расставаться с советским прошлым. Депутаты Киевсовета на заседании 9 ноября переименовали еще 11 улиц. В столице появились улицы Екатерины Гандзюк и Ирины Бекешкиной.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Депутаты Киевсовета на заседании от 9 ноября переименовали еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым", - написал мэр города в Telegram.

Новые названия получили:

бульвар Труда - бульвар Ивана Котляревского;
улица Беломорская - улица Екатерины Гандзюк;
улица Магнитогорская - улица Якова Гнездовского;
улица Ломоносова - улица Юлии Здановской;
улица Северо-Сырецкая - улица Виктора Некрасова;
улица Генерала Карбышева - улица Ирины Бекешкиной;
улица Челябинская - улица Пантелеймона Кулиша;
улица Николая Гастелло - улица Бусовогорская;
улица Мамина-Сибиряка - улица Вечевая;
улица Вали Котика - улица Венская;
улица Ижевская - улица Ижкарская.

В столице уже в общей сложности переименовали 204 городских объекта.

Киевляне голосовали за переименование улиц в приложении "Киев Цифровой". Названия, получившие самую большую поддержку, были переданы на рассмотрение и голосование Киеврады.


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