В Киеве появилась улица имени Екатерины Гандзюк

В Украине продолжают расставаться с советским прошлым. Депутаты Киевсовета на заседании 9 ноября переименовали еще 11 улиц. В столице появились улицы Екатерины Гандзюк и Ирины Бекешкиной.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Депутаты Киевсовета на заседании от 9 ноября переименовали еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым", - написал мэр города в Telegram.

Новые названия получили:

бульвар Труда - бульвар Ивана Котляревского;

улица Беломорская - улица Екатерины Гандзюк;

улица Магнитогорская - улица Якова Гнездовского;

улица Ломоносова - улица Юлии Здановской;

улица Северо-Сырецкая - улица Виктора Некрасова;

улица Генерала Карбышева - улица Ирины Бекешкиной;

улица Челябинская - улица Пантелеймона Кулиша;

улица Николая Гастелло - улица Бусовогорская;

улица Мамина-Сибиряка - улица Вечевая;

улица Вали Котика - улица Венская;

улица Ижевская - улица Ижкарская.

В столице уже в общей сложности переименовали 204 городских объекта.

Киевляне голосовали за переименование улиц в приложении "Киев Цифровой". Названия, получившие самую большую поддержку, были переданы на рассмотрение и голосование Киеврады.