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Транспорт / Польша / Киев

Билеты на поезд Киев-Варшава теперь можно будет купить только онлайн

23:25, 09 ноя 2022
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Укрзализныця переводит продажу билетов на поезд №67/68 Киев-Варшава полностью в онлайн-режим с 10 ноября, чтобы помешать мошенникам в спекулировании билетами на самый популярный международный рейс из Украины, сообщается на сайте перевозчика.

«Участились случаи, когда наши пассажиры становятся жертвами мошенников-спекулянтов, перепродающих билеты «с рук» или в социальных сетях на своих страницах. Кроме того, обнаружены случаи поддельных проездных документов. Кассиры в старом «ручном» формате эти билеты не будут реализовывать: не нужно будет стоять в очередях и «охотиться» на билеты, а в прозрачном онлайн-канале будет возможность отслеживать и блокировать спекулянтов», - говорится в сообщении.

Для групповых заказов создан специальный онлайн-канал заказов, а официальные делегации, запросы от дипломатических и государственных учреждений будут обслуживаться в специализированной кассе (количество таких бронирований дополнительно ограничивается, чтобы высвободить максимум билетов пассажирам в доступном для всех онлайн-канале).

Продажа билетов на поезд онлайн на направления Киев-Варшава и Варшава-Киев будет открываться в 08:00 за 20 суток до даты рейса. Количество билетов, которые можно приобрести на поезд Киев-Варшава-Киев онлайн в одни руки, будет ограничено четырьмя билетами по одному заказу. Бот-аккаунты пользователей, автоматически бронирующих серии билетов одновременно, будут блокироваться IT-системой Укрзализныци автоматически и необратимо.

В то же время возврат билетов варшавского направления, приобретенных онлайн, возможен только в претенциозном порядке в кассах вокзала.

Это позволяет прекратить массовый выкуп билетов онлайн через запрограммированные «боты», а затем обмен их на соответствующие именные билеты для найденных мошенниками пассажиров. Теперь при возвращении через кассу билеты будут возвращаться в общий билетный пул, доступный для всех онлайн», - объясняют перевозчики.

Билеты на менее ажиотажные направления (например, Киев-Хелм, откуда налажена удобная пересадка на Варшаву) можно возвращать в обычном формате, в том числе онлайн.

Укрзализныця нарастила объемы международных перевозок по сравнению с показателями до полномасштабного вторжения в девять раз, запустив пять новых соединений в Европу. При этом наиболее популярным остается прямой рейс Киев-Варшава. На него хоть и увеличено предложение мест в 2,5 раза, наблюдается дефицит: ограничено количество вагонов габарита RIC, которые могут с перестановкой колесных пар направляться в польскую столицу.

Напомним, в октябре Укрзализныця ввела абонемент на безлимитные поездки: с ним пассажир может ездить по выбранному маршруту неограниченное количество раз.

  Источник: ZN,UA


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