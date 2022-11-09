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Война / IT и медиа / Техноблог

На время военных действий законсервировано высотное строение - Киевский телецентр

11:22, 09 ноя 2022
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Украинский общественный вещатель принял решение законсервировать помещения телецентра Карандаш в Киеве на период военных действий.

В компании назвали три причины такого решения: риски безопасности, присущие высотному зданию, минимизация энергозатрат и экономия бюджетных средств.

Член правления Суспільного Родион Кочубей заявил, что работники покинули телецентр еще в начале полномасштабного вторжения. Он напомнил, что одни из первых ракетных ударов были по киевской телебашне, которая расположена рядом с Карандашом, в результате чего телецентр также получил повреждения.

Он напомнил, что телецентр – это 24-этажный небоскреб, где во время воздушной тревоги отключаются лифты, и в бомбоубежище нужно спускаться долго пешком, что также опасно для людей.

Также здание законсервируют из-за вопросов энергетической безопасности и минимизации энергозатрат Карандаша, который имеет автономное отопление.

"Мы исходим из минимальных объемов потребления газа, необходимых для сохранения функционирования коммуникаций здания. Температурный режим будет на уровне 7-10 градусов. Работать при таких условиях невозможно", – отметил Кочубей.

Ежегодно только на обслуживание и содержание телецентра уходит более 100 млн гривен, включая коммунальные расходы, налог на землю, расходы на персонал, добавил он.

В этом году у Суспільного, по словам члена правления, был "бюджет выживания", а на 2023-й выделено на 367 млн грн меньше, чем в 2022-м. Поэтому требуется прорабатывать "разные варианты экономии бюджетных средств".

Источник: Корреспондент


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