Украина переводит часы на зимнее время

Ежегодно в конце октября Украина переходит на зимнее время - стрелки часов переводят на один час назад. В Украине уже давно говорят об отмене практики перевода часов. Но пока такая практика ещё не отменена, мы продолжим переводить стрелки часов осенью и весной.

Большинство современных электронных устройств, компьютеров и телефонов переходят на зимнее время автоматически. Но на механических часах и будильниках время нужно переводить вручную.

Переход на зимнее и летнее время объясняют необходимостью удлинения светового дня. Делается это, как говорят, с целью экономии электроэнергии.

Но, справедливости ради, стоит отметить, что тема перевода часов многие годы является причиной многочисленных споров. Врачи утверждают, что перевод часов крайне негативно сказывается на здоровье людей. Что касается экономии, то по этому поводу у многих экономистов тоже есть сомнения. Как бы там ни было, но многие страны уже отказались от сезонной смены времени.

Стрелки часов в Украине на зимнее время переводят в последнее воскресенье октября ровно в 04:00. Время переводят на час назад. Соответственно, в 2022 году время будет переведено в ночь с 29 на 30 октября.

В оккупированном Крыму, а также на оккупированной части территории Донецкой и Луганской областей используется местное время без сезонного перевода часов.

По правилам Евросоюза, переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября. 30 октября в 04:00 стрелки часов передвинут на час назад.

Врачи утверждают, что сезонный перевод часов крайне вреден для здоровья. Дело в том, что у многих нарушается режим сна. Быстро перестроиться, чтобы начать засыпать и просыпаться в другое время удается далеко не всем. В результате многие испытывают стресс, жалуются на повышенную утомляемость.

Самое интересное, что дети совершенно безболезненно переносят переход на зимнее или летнее время, а вот для людей после 50 нарушение привычного режима становится проблемой.

Чтобы снять стресс при переходе на зимнее время, нужно больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься спортом, ложиться спать немного раньше. Также лучше придерживаться правильного питания, желательно исключить алкоголь, вредную пищу и употреблять витамины. Пожилым людям стоит проконсультироваться у врача, чтобы узнать, какие витаминные комплексы им необходимы именно сейчас.

Самое главное – необходимо высыпаться. Взрослому человеку для полноценного отдыха нужно не менее 7-9 часов сна, для детей – 9-10 часов.

Но в военное время этим правилам следовать сложно, поэтому выбирайте хотя бы то, что доступно в данный момент.

Источник: УНИАН