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Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на текущий год

23:50, 14 окт 2022
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Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на текущий год, сообщил в пятницу, 14 октября, представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Общая сумма доходной бюджета определена в сумме 594,4 млрд грн, из них собственные доходы - в объеме 386,5 млрд грн.

Несмотря на сложную обстановку и войну, пенсионеры Украины получают все пенсии в ранее определённое время, без задержек.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что все украинские пенсионеры получат выплаты за те месяцы, которые находились в оккупации.

А недавно Кабмин упростил порядок выплаты пенсий после освобождения.

Источник: Корреспондент


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