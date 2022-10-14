"Поддержать"
Тренды:
Новости
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на текущий год
Морпех с "Азовстали" отдал собранные для него деньги на лечение других ветеранов
Министра финансов Украины избрали главой Совета управляющих Всемирного банка и МВФ
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Престижный район
Достоинства онлайн казино для игры PR
Власть намерена сохранить действующие тарифы на электроэнергию
Сколько водоканалов Украины повредили российские террористы
Шмыгаль сообщил о тарифах на газ на предстоящий отопительный сезон
Энергетики стараются лишний раз не отключать электроснабжение - только в критических случаях
Во время тревоги закрытые двери бомбоубежищ будут просто взламывать и срезать замки.
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Жизнь без света
СБУ просит украинцев не публиковать в соцсетях видео прилетов и обстрелов
Украинцы помогли выровнять сбои в электроснабжении, выключив всё, что можно
Россия снова бьет по нашей критической инфраструктуре – Украина восстанавливает энергоснабжение
Украина борется с последствиями ракетных ударов российских оккупантов
Все новости
Война / Общество

Морпех с "Азовстали" отдал собранные для него деньги на лечение других ветеранов

23:04, 14 окт 2022
63
Версия для печати

После освобождения из плена для морпеха с "Азовстали" собрали более 23 млн гривень. Он решил отдать их на нужды других ветеранов, поскольку его лечение оплатит футбольный клуб "Шахтер".

Футбольный клуб "Шахтер" бизнесмена Рината Ахметова оплатит лечение защитника Мариуполя морпеха Михаила Дианова, а собранные на его лечение деньги передадут на нужды других военных. Об этом сообщил сам Михаил Дианов в Фейсбуке.

"Все ваши донаты передаю на лечение собратьям! Они должны найти правильное и честное применение. Я получил колоссальную сумму пособия от простых граждан. В общей сложности 23 млн 430 тысяч грн. Нет достаточных слов благодарности всем вам", - сообщил он.

Морпех уточнил, что собранные пожертвования планировал потратить на лечение.

"Однако, как я уже говорил ранее, Ринат Ахметов и футбольный клуб Шахтер решили помочь мне с лечением, с поиском лучших врачей за рубежом, с подготовкой документов. Это дает мне надежду, что у меня снова будет полноценная правая рука", - написал Дианов.

Он надеется, что собранные украинцами более 23 млн гривень помогут многим ветеранам.

"Я знаю, что мне повезло больше, чем многим ребятам. Я мечтаю о том, что так же я смогу помочь и другим ребятам. Моя главная цель, чтобы ампутаций было меньше, а ветеранов со здоровыми конечностями больше. Поэтому я решил направить все собранные средства моим собратьям. Вы стремились помочь мне одному, а надеюсь, поможете многим защитникам Украины", - добавил Дианов.

Напомним, Дианов был освобожден в ходе масштабного обмена пленными между Украиной и РФ22 сентября. Тогда были освобождены 215 пленных, в том числе 108 бойцов батальона Азов и в целом 124 офицера.

По данным властей, в российском плену находятся около 2,5 тысячи украинцев. 

Источник: Корреспондент


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще