Морпех с "Азовстали" отдал собранные для него деньги на лечение других ветеранов

После освобождения из плена для морпеха с "Азовстали" собрали более 23 млн гривень. Он решил отдать их на нужды других ветеранов, поскольку его лечение оплатит футбольный клуб "Шахтер".

Футбольный клуб "Шахтер" бизнесмена Рината Ахметова оплатит лечение защитника Мариуполя морпеха Михаила Дианова, а собранные на его лечение деньги передадут на нужды других военных. Об этом сообщил сам Михаил Дианов в Фейсбуке.

"Все ваши донаты передаю на лечение собратьям! Они должны найти правильное и честное применение. Я получил колоссальную сумму пособия от простых граждан. В общей сложности 23 млн 430 тысяч грн. Нет достаточных слов благодарности всем вам", - сообщил он.

Морпех уточнил, что собранные пожертвования планировал потратить на лечение.

"Однако, как я уже говорил ранее, Ринат Ахметов и футбольный клуб Шахтер решили помочь мне с лечением, с поиском лучших врачей за рубежом, с подготовкой документов. Это дает мне надежду, что у меня снова будет полноценная правая рука", - написал Дианов.

Он надеется, что собранные украинцами более 23 млн гривень помогут многим ветеранам.

"Я знаю, что мне повезло больше, чем многим ребятам. Я мечтаю о том, что так же я смогу помочь и другим ребятам. Моя главная цель, чтобы ампутаций было меньше, а ветеранов со здоровыми конечностями больше. Поэтому я решил направить все собранные средства моим собратьям. Вы стремились помочь мне одному, а надеюсь, поможете многим защитникам Украины", - добавил Дианов.

Напомним, Дианов был освобожден в ходе масштабного обмена пленными между Украиной и РФ22 сентября. Тогда были освобождены 215 пленных, в том числе 108 бойцов батальона Азов и в целом 124 офицера.

По данным властей, в российском плену находятся около 2,5 тысячи украинцев.

Источник: Корреспондент