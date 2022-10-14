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Политика / Финансы

Министра финансов Украины избрали главой Совета управляющих Всемирного банка и МВФ

21:50, 14 окт 2022
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Министр финансов Украины Сергей Марченко избран Председателем Совета управляющих Всемирного Банка и МВФ на 2023 год. 

«Я был избран Председателем Совета управляющих Всемирного Банка и МВФ на 2023 год. Такое решение было принято единогласно всеми управляющими странами-членами Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда. Это произошло впервые за 30 лет членства Украины в ВБ и МВФ», - написал Марченко на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что за это долгое время были сформированы надежные и прозрачные партнерские отношения.

«И я искренне благодарен нашим друзьям и партнерам за доверие. Это великая честь представлять Украину на международной финансовой арене. Новый статус позволит увеличить эффективность сотрудничества с международными финансовыми организациями и странами членами Всемирного Банка и МВФ», - отметил Марченко.

Источник:  УНН 


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