Министра финансов Украины избрали главой Совета управляющих Всемирного банка и МВФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко избран Председателем Совета управляющих Всемирного Банка и МВФ на 2023 год.

«Я был избран Председателем Совета управляющих Всемирного Банка и МВФ на 2023 год. Такое решение было принято единогласно всеми управляющими странами-членами Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда. Это произошло впервые за 30 лет членства Украины в ВБ и МВФ», - написал Марченко на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что за это долгое время были сформированы надежные и прозрачные партнерские отношения.

«И я искренне благодарен нашим друзьям и партнерам за доверие. Это великая честь представлять Украину на международной финансовой арене. Новый статус позволит увеличить эффективность сотрудничества с международными финансовыми организациями и странами членами Всемирного Банка и МВФ», - отметил Марченко.

Источник: УНН