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Энергетика / Власть / Война

Власть намерена сохранить действующие тарифы на электроэнергию

14:55, 14 окт 2022
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Министерство энергетики намерено продлить действующие тарифы на электроэнергию, которые истекают 30 октября. Об этом сообщил глава ведомства Герман Галущенко.

"Для людей ничего не изменится. Тарифы останутся неизменными", - отметил министр. 

При этом он уточнил, что Минэнерго прорабатывает определенные изменения в модель ПСО, чтобы иметь возможность сохранить тарифы.

Как известно, сейчас украинцы платят за электроэнергию 1,44 грн/кВт-ч при месячном потреблении 250 кВт-ч включительно и 1,68 грн/кВт-ч при объемах, превышающих 250 кВт-ч.

Напомним, 29 июля Верховная Рада ввела запрет на повышение тарифов на газ и тепло для населения. 18 августа мораторий утвердил президент.

Источник: Корреспондент


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