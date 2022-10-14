Власть намерена сохранить действующие тарифы на электроэнергию

Министерство энергетики намерено продлить действующие тарифы на электроэнергию, которые истекают 30 октября. Об этом сообщил глава ведомства Герман Галущенко.

"Для людей ничего не изменится. Тарифы останутся неизменными", - отметил министр.

При этом он уточнил, что Минэнерго прорабатывает определенные изменения в модель ПСО, чтобы иметь возможность сохранить тарифы.

Как известно, сейчас украинцы платят за электроэнергию 1,44 грн/кВт-ч при месячном потреблении 250 кВт-ч включительно и 1,68 грн/кВт-ч при объемах, превышающих 250 кВт-ч.

Напомним, 29 июля Верховная Рада ввела запрет на повышение тарифов на газ и тепло для населения. 18 августа мораторий утвердил президент.

Источник: Корреспондент