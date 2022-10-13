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Война / Повседневная жизнь

Сколько водоканалов Украины повредили российские террористы

22:46, 13 окт 2022
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Россияне ракетными ударами повредили более сотни объектов водоснабжения по восьми областям Украины. Во Львове, Сумах, Николаеве также пострадала инфраструктура водоканалов и возникли определенные сложности в связи с энергоснабжением.

Об этом сообщил президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий во время брифинга в медиацентре "Украина".

«В восьми областях Украины российские ракеты повредили более сотни объектов водоснабжения. Во Львове, Сумах, Николаеве также пострадала инфраструктура водоканалов и возникли определенные сложности в связи с энергоснабжением»,- сообщил Новицкий.

По его словам, руководители и работники водоканалов стоят на своем фронте и в каждом городе обеспечивается надежное снабжение питьевой воды и надежное канализирование.

«И все услуги предоставляются в полном объеме. Водоканалы страны обеспечены реагентами для воды, в соответствии с требованиями Государственных санитарных правил», - сказал Новицкий.

Он отметил, что государство выделяет дополнительные средства для закупки генераторов, водовозок и другой техники, которые должны быстро реагировать на прекращение водоснабжения.

На сегодня все насосные станции Львовводоканала работают без перебоев, как и системы водоснабжения клиентам, однако критическая инфраструктура до сих пор остается при прицеле врага, а значит львовянам советуют запастись водой.

Международный всемирный банк оценил убытки водоканалам в около 6 миллиардов долларов из-за российской агрессии. Дмитрий Новицкий сказал, что это очень заниженные цифры.

«Международный всемирный банк подсчитал, что сумма убытков инфраструктуре водоканалов Украины составляет около 6 миллиардов долларов. Однако, по моему мнению, такая сумма может быть лишь приблизительной. Потому что мы пока не можем подсчитать все убытки на оккупированных территориях. Мы не сделали полный анализ разрушенной инфраструктуры в деоккупированных городах, а тем более - за линией фронта», - сказал Новицкий.

Источник: УНН


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