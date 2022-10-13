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Шмыгаль сообщил о тарифах на газ на предстоящий отопительный сезон

18:04, 13 окт 2022
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Кабинет министров продлил действие положения, которым обязал Нафтогаз продавать газ производителям тепла по фиксированной цене до 30 апреля 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"То есть цена на голубое топливо для производителей тепла на этот период останется неизменной, что дает возможность местным властям так же не повышать тарифы на тепло и воду для населения", - отметил он.

Напомним, 18 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о введении моратория на повышение коммунальных тарифов на газ, теплоснабжение и горячую воду.

Верховная Рада ввела запрет на повышение тарифов 29 июля.

Источник: Корреспондент


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