Шмыгаль сообщил о тарифах на газ на предстоящий отопительный сезон

Кабинет министров продлил действие положения, которым обязал Нафтогаз продавать газ производителям тепла по фиксированной цене до 30 апреля 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"То есть цена на голубое топливо для производителей тепла на этот период останется неизменной, что дает возможность местным властям так же не повышать тарифы на тепло и воду для населения", - отметил он.

Напомним, 18 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о введении моратория на повышение коммунальных тарифов на газ, теплоснабжение и горячую воду.

Верховная Рада ввела запрет на повышение тарифов 29 июля.

Источник: Корреспондент