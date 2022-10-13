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Энергетика / Война

Энергетики стараются лишний раз не отключать электроснабжение - только в критических случаях

17:11, 13 окт 2022
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После массированных ракетных обстрелов россиянами нашей критической инфраструктуры украинцы с пониманием отнеслись к просьбе энергетиков уменьшить в часы пик нагрузку на электросети. Экономия сделала своё дело, и энергетики смотгли справиться с проблемами в кратчайшие сроки.

Из-за экономного потребления и работы энергетиков 13 октября вечером вводить аварийные отключения электроэнергии на данный момент не планируется. Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

«Вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19:55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером введение графиков аварийных отключений пока не планируется», - заметил Кудрицкий.

По словам главы Укрэнерго, это стало возможным, во-первых, благодаря тому, что специалисты «Укрэнерго» и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины. А, во-вторых, потому, что украинские граждане, в том числе и жители центра Украины, вечером экономно потребляли электроэнергию. За что им очень благодарны.

"Однако мы должны быть готовыми к новым атакам врага. «Укрэнерго», как оператор системы передачи, делает все, чтобы защитить свою инфраструктуру и быстро восстановить ее. А для всех остается рекомендация уменьшить потребление в периоды пиковой нагрузки в энергосистеме: утром с 8 до 11 часов и вечером с 17 до 23 часов", - подчеркнул Кудрицкий.

Напомним, в Киеве 12 октября ограничили поставки света всех очередей, однако в 15:55 получили команду отменить ограничения. Все клиенты должны были быть с электроснабжением.

Вечером 11 октября из-за роста электропотребления по распоряжению "Укрэнерго" в Киеве и области проводили веерные отключения.

Как сообщалось ранее, после массированных ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры 10 октября в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях был введен график аварийных отключений.

Источник:  УНН 


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