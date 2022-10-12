"Поддержать"
Тренды:
Новости
Во время тревоги закрытые двери бомбоубежищ будут просто взламывать и срезать замки.
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Жизнь без света
СБУ просит украинцев не публиковать в соцсетях видео прилетов и обстрелов
Украинцы помогли выровнять сбои в электроснабжении, выключив всё, что можно
Россия снова бьет по нашей критической инфраструктуре – Украина восстанавливает энергоснабжение
Украина борется с последствиями ракетных ударов российских оккупантов
По Украине российские террористы выпустили с утра более 80 ракет
Верховная Рада назначила нового главу НБУ
В Минобразования назвали количество уничтоженных Россией украинских учебных заведений
Россию блестяще троллят присоединением Калининграда к Чехии
В освобожденные Изюм, Балаклею и Купянск будут ходить пригородные поезда
В Британии назвали город, где пройдёт Евровидение-2023
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Заболеть под бомбами
Украине предоставят 55 млн долларов для подготовки к зимнему сезону
Последствия пандемии и войны России против Украины коснутся трети мировой экономики - МВФ
Все новости
Война / Общество / Власть

Во время тревоги закрытые двери бомбоубежищ будут просто взламывать и срезать замки.

18:37, 12 окт 2022
102
Версия для печати

Киевлянам предложили звонить спасателям или в полицию, если во время воздушной тревоги двери в укрытия будут закрытыми.

Киевские спасатели будут срезать замки с укрытий, если они окажутся закрытыми во время воздушной тревоги. Об этом в среду, 12 октября сообщили в КГГА.

Там подчеркнули, что все укрытия, относящиеся к фонду защитных сооружений, должны быть открыты и доступны жителям во время воздушной тревоги.

"Балансодержатели должны круглосуточно обеспечивать доступ населения к укрытиям гражданской защиты по сигналу о воздушной угрозе. Если же укрытия будут оставаться закрытыми во время тревоги - спасатели вместе с полицией будут срезать замки, чтобы предоставить доступ жителям в защитные сооружения", - говорится в сообщении.

Так, если двери укрытий закрыты во время воздушной тревоги, жители могут позвонить по телефону спасателям или в полицию по номерам "101" или "102". Тогда замки на дверях просто срежут, чтобы люди были в безопасности.

О закрытых дверях бомбоубежищ и подвалов в соцсетях пишут уже давно – с начала полномасштабного вторжения. Но пока ни одно должностное лицо любого ранга в любом городе не понесло наказание за преступление против людей, чем сейчас есть такая вот закрытая дверь во время тревоги.

Источник: Корреспондент


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще