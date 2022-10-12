Во время тревоги закрытые двери бомбоубежищ будут просто взламывать и срезать замки.

Киевлянам предложили звонить спасателям или в полицию, если во время воздушной тревоги двери в укрытия будут закрытыми.

Киевские спасатели будут срезать замки с укрытий, если они окажутся закрытыми во время воздушной тревоги. Об этом в среду, 12 октября сообщили в КГГА.

Там подчеркнули, что все укрытия, относящиеся к фонду защитных сооружений, должны быть открыты и доступны жителям во время воздушной тревоги.

"Балансодержатели должны круглосуточно обеспечивать доступ населения к укрытиям гражданской защиты по сигналу о воздушной угрозе. Если же укрытия будут оставаться закрытыми во время тревоги - спасатели вместе с полицией будут срезать замки, чтобы предоставить доступ жителям в защитные сооружения", - говорится в сообщении.

Так, если двери укрытий закрыты во время воздушной тревоги, жители могут позвонить по телефону спасателям или в полицию по номерам "101" или "102". Тогда замки на дверях просто срежут, чтобы люди были в безопасности.

О закрытых дверях бомбоубежищ и подвалов в соцсетях пишут уже давно – с начала полномасштабного вторжения. Но пока ни одно должностное лицо любого ранга в любом городе не понесло наказание за преступление против людей, чем сейчас есть такая вот закрытая дверь во время тревоги.

Источник: Корреспондент