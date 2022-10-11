СБУ просит украинцев не публиковать в соцсетях видео прилетов и обстрелов

В соцсетях украинцы часто делятся своими фото и видео, где изображены результаты обстрелов наших городов и сел российскими террористами, потому что хотят, чтобы об этих преступлениях знали все. Но эта форма общения очень опасна во время войны.
СБУ призывает украинцев не снимать и не распространять видео вражеских «прилетов»
Ваша «невинная» запись может быть использована не только российскими пропагандистами, но и российскими военными – которые, увидев последствия своих ударов, могут нанести их повторно и точнее.
Именно так произошло с этим мужчиной, который поделился с друзьями собственным видео атаки дронов-камикадзе, где были четко видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры.
«Мои знакомые распространили видео в интернете. Затем его использовали пропагандистские СМИ для проведения специальных информационно психологических операций против Украины. Я отдаю себе отчет, что мои видеоматериалы могли быть использованы в том числе для корректировки точности нанесения ударов», – признается он.
СБУ напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.
Правоохранители активно отрабатывают каждый случай распространения таких видео в сети Интернет. Принимаются все необходимые поисково-процессуальные действия по установке и привлечению фигурантов к ответственности.
Сохраняем спокойствие и здравый смысл! Вместе победим!
Источник: СБУ