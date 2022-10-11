Украинцы помогли выровнять сбои в электроснабжении, выключив всё, что можно

Прислушавшись к рекомендациям украинской власти, в течение вечера, 10 октября, жители Киева и Киевской области потребили на 26,5 процентов меньше электроэнергии, чем в обычный осенний день. Об этом сообщила пресс-служба Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Как отмечается, объем добровольно неиспользованной украинцами энергии (помимо принудительных ограничений) можно сравнить с мощностью более 93 тысяч электрочайников или 46 тысяч стиральных машин.

"Это помогло не перегружать работающие электросети и позволило диспетчерскому центру «Укрэнерго» сбалансировать энергосистему в самый критический момент суток", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" поблагодарили украинцев за мощную поддержку, необходимую для уменьшения нагрузки на сети и появления у специалистов времени для выполнения аварийно-восстановительных работ на поврежденных инфраструктурных объектах нашего государства.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, сколько могут продолжаться веерные отключения.

Отключения будут длиться всего нескольких часов, будут контролироваться и осуществляться в координации с «Укрэнерго».

«Это абсолютно стабильный и безопасный для энергосистемы процесс, призванный сохранить баланс в энергосистеме и ускорить восстановление электросетей», - подчеркнул Кудрицкий.

По словам Кудрицкого, повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в половине регионов страны. Под российскую ракетную атаку попало беспрецедентное количество объектов.

По мнению главы «Укрэнерго», энергосистема Украины показала устойчивость, и там, где разрушения наиболее масштабные, нужно чуть больше времени для восстановления. В большинстве регионов электроснабжение уже восстановлено полностью или почти полностью, еще в пяти продолжаются восстановительные работы.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что сегодняшняя атака россиян на отечественную энергетическую систему была самой масштабной с начала вторжения РФ.

«Цинизм состоит в том, что были нанесены удары по всей цепи поставок – это и системы распределения электроэнергии, и генерация», - комментирует Галущенко.

По его словам, враг стремится усложнить возможность переподключения поставок электроэнергии из других источников.

Источник: ZN,UA