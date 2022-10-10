По Украине российские террористы выпустили с утра более 80 ракет

По всей Украине утром – воздушная тревога. Страна-террорист Россия продолжает уничтожать нашу жизнь, наши города и села, наших людей.
10 октября в течение нескольких часов российский агрессор выпустил по Украине более 80 ракет, 45 сбиты ПВО.
Страна-террорист Российская Федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА.
Российские войска нанесли ракетные удары по объекту энергетической инфраструктуры в Харькове, в некоторых регионах исчезли электричество и вода.
Над Кропивницким районом взрывы.
Также сообщается о взрывах в Кременчугском районе Полтавской области, Львовской области.
Россияне снова ударили ракетой в жилой дом Запорожья — пострадавшие, на месте работают спасатели.
Более пятнадцати ударов сделано по Киеву, а именно – по центру города. Есть погибшие и пострадавшие.
Атакована дронами-камикадзе и ракетами Одесса.
Президент Зеленский обратился к украинцам, находясь на улице в центре Киева.
Энергообъекты – по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг.
Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны.
Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда.
У украинцев нет страха: каждая атака только увеличивает пренебрежение и ненависть к агрессору. Нельзя одолеть страну, где даже дети во время воздушной тревоги, в укрытии, без просьбы взрослых начинают петь гимн своей страны.