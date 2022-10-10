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По Украине российские террористы выпустили с утра более 80 ракет

14:05, 10 окт 2022
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По всей Украине утром – воздушная тревога. Страна-террорист Россия продолжает уничтожать нашу жизнь, наши города и села, наших людей.

10 октября в течение нескольких часов российский агрессор выпустил по Украине более 80 ракет, 45 сбиты ПВО.

Страна-террорист Российская Федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА.

Российские войска нанесли ракетные удары по объекту энергетической инфраструктуры в Харькове, в некоторых регионах исчезли электричество и вода.

Над Кропивницким районом взрывы.

Также сообщается о взрывах в Кременчугском районе Полтавской области, Львовской области.

Россияне снова ударили ракетой в жилой дом Запорожья — пострадавшие, на месте работают спасатели.

Более пятнадцати ударов сделано по Киеву, а именно – по центру города. Есть погибшие и пострадавшие.

Атакована дронами-камикадзе и ракетами Одесса.

Президент Зеленский обратился к украинцам, находясь на улице в центре Киева.

"Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет и дроны. У них две мишени - энергообъекты и люди.
Энергообъекты – по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг.
Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны.
Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда.
Сегодня будьте в укрытиях. Всегда соблюдайте правила безопасности. И всегда помните: Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него, - подчеркнул президент Украины.

У украинцев нет страха: каждая атака только увеличивает пренебрежение и ненависть к агрессору. Нельзя одолеть страну, где даже дети во время воздушной тревоги, в укрытии, без просьбы взрослых начинают петь гимн своей страны.

InfoKava


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