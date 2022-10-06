Украина распрощается с шансоном в и российской попсой в транспорте

С 7 октября во всех автобусах и такси Украины запрещается включать музыку, другие звуковые сигналы, а также воспроизводить в салоне автобуса звуки фильмов.

Это предусмотрено Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора", который был принят 19 июня 2022 года и вступает в силу 7 октября 2022 года.

Согласно Закону, запрет на "акустическое насилие" распространяется на автобусы и такси. И касается как городского транспорта, так и пригородных, междугородных, международных маршрутов.

Интересно, что в законе нет упоминаний о других видах общественного транспорта. Правда, закон поручает правительству внести нормы о запрете акустического насилия в правила перевозок на всех видах пассажирского транспорта.

Единственное исключение по звуковым сигналам в салонах общественного транспорта, которые допускает закон, это передача информации о поездке. При этом воспроизведение звука может производиться исключительно на индивидуальные наушники пассажиров, а на салон - только во время нерегулярных перевозок с согласия всех пассажиров.

Это предусмотрено статьей 40 указанного закона – "Основные права и обязанности водителя автобуса, такси, легкового автомобиля на заказ, легкового автомобиля при перевозке пассажиров".

Запрет на шум касается не только водителей, но и пассажиров. Водитель имеет право высадить пассажира, громко включившего музыку.

Если же закон нарушит водитель, к нему могут быть применены следующие меры воздействия:

к водителям могут принять дисциплинарные меры;

предприятие – может быть не допущено на конкурсы на перевозку.

Если водитель нарушает закон, об этом можно уведомить руководство предприятия-перевозчика и ответственного за транспорт в органах власти или самоуправления.

Кстати, этим же законом с 7 октября запрещено публичное воспроизведение фонограмм, видеограмм или клипов российских певцов.

Источник: ZN.UA