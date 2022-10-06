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В Минсоцполитики предоставили разъяснения по новому оформлению субсидий

22:30, 06 окт 2022
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Минсоцполитики перечислило Пенсионному фонду Украины более 630 миллионов гривень для выплаты льгот и субсидий. Таким образом стартовал первый этап передачи функций от органов социальной защиты к органам ПФУ. 

В Минсоцполитики предоставили разъяснения по оформлению субсидий.

  • Гражданам, которые уже получают жилищную субсидию, не нужно обращаться в органы социальной защиты населения или органы Пенсионного фонда Украины. Они и в дальнейшем будут получать назначенную им жилищную субсидию выбранным способом: на банковский счет или через почтовое отделение.
  • Кроме того, в октябре для них будет проведен расчет размера жилищной субсидии на отопительный сезон, без необходимости обращений.
  • Граждане, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, и еще не успели обратиться за назначением жилищной субсидии, могут это сделать в любое время, в том числе в течение отопительного сезона.

Важно, что в случае обращения за назначением жилищной субсидии в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, она назначается с начала такого сезона.

Для назначения жилищной субсидии нужно

подать заявление и декларацию по установленным формам одним из следующих способов:

  • по почте в орган социальной защиты населения по месту жительства - до 30 ноября 2022 года;
    личным визитом к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или должностных лиц центра предоставления административных услуг или в электронной форме через Портал Дія - в независимости от месяца обращения;
  • по почте или лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины - с 1 декабря 2022 года

Важно! В Пенсионный фонд Украины по вопросу назначения жилищной субсидии можно обращаться с 1 декабря 2022 года в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от места жительства. Например, граждане, проживающие в Донецкой или Киевской области, смогут обратиться за ее назначением в Сумах или Львове.

Таким образом, обратиться по вопросам назначения субсидий граждане могут:

  • в орган социальной защиты населения по месту жительства;
  • к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины;
  • к должностным лицам центра предоставления административных услуг;
    через Портал Дія;
  • в сервисный центр Пенсионного фонда Украины с 1 декабря;
  • через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины с 1 декабря.

    Источник:  УНН 

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