Известный украинский журналист Виталий Портников стал лауреатом премии имени Василия Стуса

Лауреатом премии имени Василия Стуса в 2022 году стал украинский журналист и писатель Виталий Портников.

С 1991 года он сотрудничает с "Радио Свобода", а с 2013-го и доныне ведет авторскую программу на телеканале "Эспрессо".

Портников является автором книг "Богородица в синагоге", "Тюрьма для ангелов", "Колокола Майдана".

Имя победителя объявили во время церемонии награждения 5 октября.

Премию имени Василия Стуса каждый год вручают литераторам, художникам, режиссерам, музыкантам, культурным менеджерам, общественным деятелям за вклад в украинскую культуру и стойкость гражданской позиции.

В прошлом году лауреатом стал Тарас Возняк – культуролог, политолог, основатель Независимого культурологического журнала "Ї", генеральный директор Львовской национальной галереи искусств имени Б. Возницкого.

Лауреат Премии имени Василия Стуса получает денежное вознаграждение и статуэтку, разработанную дизайнером Дмитрием Покрасьоном и скульптором Станиславом Кадочниковым.

Премия имени Василия Стуса – одна из первых украинских премий в области культуры. В 1989 году ее основала Украинская ассоциация независимой творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком.

Начиная с 2016 года Украинский ПЕН, Киево-Могилянская Бизнес-Школа и издательство "Дух и Литера" продолжили эту инициативу.

В разные годы награду получали Афанасий Заливаха, Михайлина Коцюбинская, Василий Овсиенко, Иван Светличный, Мирослав Маринович, Евгений Захаров, Владимир Вятрович, Мария Бурмака, Саша Положинский, Святослав Вакарчук, Тарас Компаниченко, Сестры Тельнюк, Александра Коваль, Сергей Жадан, Борис Гудзяк, Влад Троицкий, Ахтем Сеитаблаев и Тарас Возняк.