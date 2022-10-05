Повалий и Лорак попали в санкционные списки Украины за коллаборантские взгляды и поступки

Совет нацбезопасности и обороны внес в санкционный список известных артистов с украинским паспортом, молчащих о полномасштабной войне в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что в него попали, кроме прочих, давно живущие вне Украины и выступающие от имени России Ани Лорак, Таисия Повалий, Анна Седокова и Регина Тодоренко. Также под санкции попали дети и родственники Путина, представители региональных и властей России, украинские коллаборанты.

Это означает, что их любые активы на территории Украины могут быть конфискованы.

"Лица, причастные к развязыванию агрессивной войны против Украины или поддерживающие путинский режим, должны четко осознать: наказание будет неизбежным. На каждое действие, направленное против Украины и украинского народа, мы ответим. В том числе и санкциями - как мощный инструмент экономического давления", - говорится в сообщении.

Источник: Корреспондент